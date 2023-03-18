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НовостиОбщество18 марта 2023 17:28

Журналисты Ленобласти провели флешмоб о международном уголовном суде

Акцию поддержали жители 47-го региона
Надежда СТРЕЛЬЦОВА
Журналисты из Ленинградской области стали инициаторами флешмоба, адресованного международному уголовному суду / Фото: Администрация ЛО

Журналисты из Ленинградской области стали инициаторами флешмоба, адресованного международному уголовному суду / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области журналисты провели флешмоб о международном уголовном суде, выступив против решения, вынесенного в отношении президента страны Владимира Путина. Так, корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 18 марта 2023 года вышли в эфир с плакатами, осуждающими Международный уголовный суд.

Этот флешмоб поддержали и жители региона. Они тоже стали размещать в социальных сетях посты с аналогичными плакатами. И журналисты, и жители области, в том числе и молодежь отмечают, что подобными судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 миллионов жителей России.