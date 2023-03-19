Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 марта 2023 6:35

В воскресенье 19 марта в Петербурге ожидаются небольшие дожди

Температура воздуха составит от +4 до +6 градусов
Елизар ПИРОГОВ
В Петербурге 19 марта пройдут дожди, температура воздуха будет от +4 до +6 градусов

В Петербурге 19 марта пройдут дожди, температура воздуха будет от +4 до +6 градусов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конец недели Санкт-Петербург встретит дождями и облачной погодой. Прогнозом погоды на 19 марта поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В Санкт-Петербурге, стараниями атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, (между двух "Герсонов") ожидается преобладание облачной погоды, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, - написал он в своем телеграм канале.

В городе ожидается от +4 до +6 градусов тепла и юго-западный ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет до 762 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.