В воскресенье 19 марта в Петербурге ожидаются небольшие дожди

В Петербурге 19 марта пройдут дожди, температура воздуха будет от +4 до +6 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конец недели Санкт-Петербург встретит дождями и облачной погодой. Прогнозом погоды на 19 марта поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В Санкт-Петербурге, стараниями атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, (между двух "Герсонов") ожидается преобладание облачной погоды, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, - написал он в своем телеграм канале.

В городе ожидается от +4 до +6 градусов тепла и юго-западный ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет до 762 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.