Сбой произошел на станции метро «Сенная площадь» рано утром 19 марта

Станция "Сенная площадь" была закрыта с 7.04 до 7.20 утра из-за внеплановой остановки эскалатора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье в Санкт-Петербурге произошел сбой в работе станции метро «Сенная площадь». Из-за внеплановой остановки эскалатора станция была закрыта на вход. Пассажиров попросили спускаться в метро через соседние станции «Садовая» и «Спасская».

- В 07:04 вестибюль станции «Сенная площадь» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Садовая», «Спасская», - сообщили в телеграм канале метрополитена Санкт-Петербурга.

По сообщениям пресс-службы Петербургского метрополитена станция была закрыта до 7.20 утра. На устранение неполадок у работников метрополитена ушло 16 минут. Сейчас станция «Сенная площадь» работает в штатном режиме.