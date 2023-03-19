«Аэрофлот» отменил вылеты в Сочи из Санкт-Петербурга

"Аэрофлот" отменил рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно из-за неблагоприятной погоды Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила вылеты рейсов из Санкт-Петербурга в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия. Также отменен рейс Сочи-Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба компании «Аэрофлот».

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении, - говорится в сообщении авиакомпании «Аэрофлот».

В «Аэрофлоте» пассажиров рейса попросили не приезжать в аэропорт «Пулково». Специалисты компании занимаются переоформлением билетов. Кроме того, пассажиры могут переоформить билеты самостоятельно, обратившись в авиакомпанию.