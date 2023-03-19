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19 марта 2023 8:49

Хозяин упавшего в шахту лифта кота рассказал, как чудом спасли животное

Кот упал в шахтк с 15 этажа из-за открытой дверцы и невнимательности хозяина
Елизар ПИРОГОВ
Кот провалился в шахту лифта из-за открытой дверцы. Фото: Степан Мельников, хозяин кота

Кот провалился в шахту лифта из-за открытой дверцы. Фото: Степан Мельников, хозяин кота

В Кудрово жители одного из домов вытащили кота из шахты лифта. Инцидент произошел накануне вечером. Жители услышали жалобное мяукание и вызвали МЧС. Пока спасатели ехали на место происшествия, обеспокоенные жители вместе с хозяином кота не выдержали и принялись самостоятельно спасать животное.

Владелец котика Степан Мельников рассказал spb.kp.ru, что животное уже тяжело дышало, когда его обнаружили в шахте. По счастливому стечению обстоятельств один из соседей оказался врачом. Котика по кличке Макс бережно вытащили из шахты и на месте диагностировали у него перелом плеча и челюсти. Срочно вызвали ветеринаров. Сейчас жизни Макса ничего не угрожает.

- Он находится в больнице под капельницей и его обогревают. С ним все хорошо, не считая челюсти и плеча, - рассказал хозяин животного Степан Мельников spb.kp.ru.

А вот как он попал в шахту лифта – остается загадкой. По словам хозяина кота, дверца туда была открыта. Вероятно, кот сидел там, но что-то его испугало, и он свалился вниз с 15 этажа. В подъезд он сбежал по невнимательности хозяина. Любопытный Макс хотел обнюхать новое место, в которое только недавно переехал жить.