Постоялец хостела устроил поножовщину на Московском проспекте

Полиция задержала преступника, устроившего поножовщину на Московском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала преступника, устроившего поножовщину на Московском проспекте. Инцидент произошел 18 марта в Адмиралтейском районе города. В драке между тремя жителями хостела один из мужчин нанес двум другим множественные ножевые ранения, а после скрылся с места происшествия. На место оперативно выехала полиция.

- В 02:45 у дома 61 по проспекту Металлистов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления «по горячим следам» задержан 27-летний гражданин, проживавший в данном хостеле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Двое пострадавших, 36 и 57 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести.