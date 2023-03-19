Третьеклассника насмерть раздавило мешком с зерном в Ленинградской области

Прокуратура проведет проверку по факту смерти ребенка в Ленинградской области. ФОТО: Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области проведет проверку по факту смерти третьеклассника на складе с зерном. Накануне подростки пробрались на склад местного зернохранилища и на одного из них - десятилетнего мальчика - упал мешок с зерном. Дети позвали взрослых, но от полученных травм ребенок погиб. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

- Прокуратурой Волосовского района организована проверка в связи с происшествием на складе ЗАО "Племенной завод Ленинский путь", в ходе которого пострадал несовершеннолетний. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. ст. 109 УК РФ находятся на контроле прокурора района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

10-ти летнего мальчика раздавило мешком с зерном. ФОТО: Прокуратура Ленинградской области

Известно, что склад не был огорожен и никем не охранялся. Погибший мальчик проживал в полной семье.