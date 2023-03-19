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НовостиПроисшествия19 марта 2023 10:49

Двое погибли в пожаре на Васильевском острове

Инцидент произошел в ночь на 19 марта
Елизар ПИРОГОВ
Два человека погибли в пожаре на улице Кораблестроителей

Два человека погибли в пожаре на улице Кораблестроителей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два человека погибли в пожаре на улице Кораблестроителей в ночь на 19 марта. Возгорание произошло на кухне в двухкомнатной квартире. Площадь горения составила 3 квадратных метра сообщили в пресс-службе МЧС.

- 19 марта в 00:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, ул. Кораблестроителей, д. 40, корп. 1. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. В 01:07 пожар ликвидирован, - рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несмотря на усилия спасателей, к сожалению, жильцов квартиры спасти не удалось. Два человека погибли в пожаре.