Белоспинных дятлов из Красной книги запечатлели в Санкт-Петербурге

Белоспинные дятлы внесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. ФОТО: vk.com/kazdoytvaripopare

В парке Политеха в Санкт-Петербурге обнаружили и сфотографировали редкого белоспинного дятла. Снимки пернатого опубликовал на своей странице Вконтакте биолог Павел Глазков.

- Нижняя часть спины у этого дятла - белоснежного окраса. Оттого он и называется: белоспинный. Это самец. Красную "шапочку" у белоспинного дятла имеют только самцы. А у самки "шапочка" - черного цвета. Это оседлые дятлы. При благоприятных условиях в одном месте они могут жить годами. В какой-то момент самец издал призывную брачную "песнь" - барабанную дробь - и парк сразу наполнился весенним настроением! - рассказал Павел Глазков подписчикам.

В конце апреля у белоспинных дятлов появится потомство ФОТО: vk.com/kazdoytvaripopare

У птичек сейчас идет сезон размножения. Поэтому, с большой вероятностью в парке Политеха таких дятлов скоро станет больше.

- Самка откладывает яйца в конце апреля. Кладку, состоящую из 3-5 яиц, насиживают оба родителя. Птенцы вылупляются через 11-12 дней, - рассказал Павел Глазков.

По словам биолога, белоспинные дятлы в городе редкость – их в Петербурге всего несколько десятков. Пернатые внесены в Красную книгу города.