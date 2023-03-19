Внеплановая остановка эскалатора закрыла «Ломоносовскую» на вход

Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Станция метро «Ломоносовская» закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в Петербургском метрополитене.
- В 16-52 вестибюль станции «Ломоносовская» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, - говорится в сообщении метрополитена. Что послужило причиной поломки эскалатора в сообщении не уточняется.
Пассажиров просят пользоваться соседними станциями метро – «Елизаровской» и «Пролетарской»