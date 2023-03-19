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НовостиПроисшествия19 марта 2023 14:16

Внеплановая остановка эскалатора закрыла «Ломоносовскую» на вход

Пассажиров просят пользоваться станциями «Елизаровская» и «Пролетарская»
Елизар ПИРОГОВ
Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора

Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Ломоносовская» закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в Петербургском метрополитене.

- В 16-52 вестибюль станции «Ломоносовская» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, - говорится в сообщении метрополитена. Что послужило причиной поломки эскалатора в сообщении не уточняется.

Пассажиров просят пользоваться соседними станциями метро – «Елизаровской» и «Пролетарской»