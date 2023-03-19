Станция метро «Ломоносовская» снова работает на вход

Станция метро "Ломоносовская" работает в обычном режиме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Ломоносовкая» снова работает на вход для пассажиров. Об этом сообщает Петербургский метрополитен.

- В 17-05 станция «Ломоносовская» работает в обычном режиме, - говорится в сообщении телеграм-канала «Метро Петербурга».

Ранее станцию закрывали на вход из-за неполадок на эскалаторе. Он внезапно остановился. Технические неполадки устранили за 13 минут.

Также утром 19 марта из-за внеплановой остановки эскалатора на вход закрыли станцию метро «Сенная площадь». На устранение неполадок у работников метрополитена ушло 16 минут.

В данный момент «Ломоносовская» и «Сенная площадь» работают в штатном режиме.