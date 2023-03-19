Льготной ипотекой в Санкт-Петербурге воспользовались менее 1000 IT-специалистов

За год льготную ипотеку в Петербурге взяли всего 993 айтишника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Менее 1000 специалистов сферы IT взяли кредиты на покупку жилья в Санкт-Петербурге. С начала программы в апреле прошлого года выдано всего 993 кредита. 269 из них выдали в этом году. Соответствующая статистику опубликовало издание «Деловой Петербург» со ссылкой на оператора льготной программы «Дом.рф».

Программа была запущена в апреле прошлого года, а кредиты начали выдавать с мая. За это время в Санкт-Петербурге участники подали 3665 заявок на участие в льготной программе. Одобрили из них 2595 заявок. Всего в городе айтишникам выдали ипотек на 10 557,76 миллиона рублей.

Кроме того, в Ленинградской области айтишникам выдали 94 кредита льготных кредита на сумму 5280, 47 миллиона рублей.

Для того чтобы получить возможность участвовать в программе льготного кредитования в Санкт-Петербурге специалист IT-сферы должен зарабатывать от 120 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Возраст участника программе должен быть от 18 до 50 лет.