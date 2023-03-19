Апокалипсис в Петербурге показали на телеэкранах в США

В новом сериале от Apple показали апокалипсис в Петербурге и выдуманный отель "Мариинский". Фото: Apple TV

В сети появился первый эпизод сериала «Экстраполяция», снятого по заказу Apple. В сериале, повествующем о климатических изменениях на земле, показали Санкт-Петербург, объятый огнем и бунтами.

По сюжету, в 2037 году город полностью затянут дымом от горящих лесов. Справится с пожарами спасатели не могут, поэтому на улицах Петербурга бастуют экоактивисты. Кроме того, в кадре появляется несуществующий отель «Мариинский дворец». Режиссеры, конечно, постарались на славу, но вот о достоверности новой климатической драмы судить сложно. Кстати, оценить ролик можно на YouTube.

«Экстраполяция» рассказывает восемь взаимосвязанных историй, произошедших в 33 летний период. Авторы сериала хотят показать, как изменения климата влияют на веру, семейные отношения, работу и другие ценности.