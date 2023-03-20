Машина сбила трех рабочих на КАД в Петербурге

Машина сбила трех человек на КАД в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жесткое ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга в ночь на 20 марта 2023 года. На внутренней стороне трассы после съезда с Шафировского проспекта автомобиль "Фольксваген Гольф" сбил троих рабочих, которые находились в крайнем правом ряду. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Со слов водителя заклинило колесо и его унесло вправо. В итоге пострадавших четыре человека, - рассказала женщина, которая оказалась на месте происшествия.

Женщина пояснила, что автомобиль снес троих рабочих. Все они находились в очень тяжелом состоянии, лежали без сознания до тех пор, пока не приехала машина скорой помощи. Пассажирка автомобиля оказалась зажата в машине. У нее серьезный перелом бедренной кости со смещением. А вот водителя машины отделался испугом.

Официальных данных о произошедшей аварии пока что нет.