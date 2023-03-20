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НовостиОбщество20 марта 2023 6:24

Спрос на сотрудников в сфере туризма и общепита в Петербурге вырос на 9%

Средняя зарплата в туристической отрасли порядка 53,7 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, ресторанов и гостиниц

В Петербурге вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, ресторанов и гостиниц

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последний месяц начал расти спрос на сотрудников в сфере туризма, гостиниц и общественного питания. Причем, с началом весны спрос вырос на 9 процентов. Об этом 20 марта 2023 года сообщает сервис hh.ru. А вот соискателей с этих сферах стало пока на 7 процентов больше.

- Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Петербурга сейчас достигает 53,7 тысяч рублей, что на 3,7 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Самые распространенные зарплатные ожидания местных соискателей составили 57 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Самыми востребованными за последний месяц стали работники в туристической сфере, такие как менеджеры и администраторы в гостиницы, а в общепите нужны официанты, повара, хостес и бармены. Это порядка 32 процентов всех вакансий.