Спрос на сотрудников в сфере туризма и общепита в Петербурге вырос на 9%

В Петербурге вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, ресторанов и гостиниц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последний месяц начал расти спрос на сотрудников в сфере туризма, гостиниц и общественного питания. Причем, с началом весны спрос вырос на 9 процентов. Об этом 20 марта 2023 года сообщает сервис hh.ru. А вот соискателей с этих сферах стало пока на 7 процентов больше.

- Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Петербурга сейчас достигает 53,7 тысяч рублей, что на 3,7 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Самые распространенные зарплатные ожидания местных соискателей составили 57 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Самыми востребованными за последний месяц стали работники в туристической сфере, такие как менеджеры и администраторы в гостиницы, а в общепите нужны официанты, повара, хостес и бармены. Это порядка 32 процентов всех вакансий.