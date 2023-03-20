Ребенок сломал ногу в батутном центре в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области ребенок сильно пострадал в батутном центре в Гатчинском районе. Сообщается, что во время прыжков он сломал ногу. 20 марта 2023 года следственный комитет 47-го региона сообщил, что начал проверку в связи с инцидентом.

- Сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области малолетний ребенок сломал ногу во время прыжков в батутном центре и был госпитализирован. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка, - рассказали в комитете.

На данный момент не сообщается, какого пола был ребенок, сколько ему лет и в каком состоянии он находится сейчас.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.