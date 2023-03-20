Смольный рассказал о героическом подвиге мобилизованного Александра Мальцева из Петербурга в ходе СВО

Мобилизованный петербуржец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ в ходе СВО / Фото: Правительство СПб

Правительство Санкт-Петербурга рассказало о героях из Северной столицы, которые сражаются в ходе специальной военной операции. Так, мобилизованный житель города на Неве Александр Мальцев в одиночку захватил опорный пункт ВСУ.

- Группа из трех человек, в которой был сержант Мальцев, начала штурм — двое были ранены. Александр вытащил товарищей из-под огня в безопасную зону и затем продолжил захват опорного пункта, - рассказали в Смольном.

Далее сержант действовал очень решительно, несмотря на то, что остался один. Он уничтожил нескольких противников, а еще двоих взял в плен. Далее, оставшись в окопе, Александр стал ждать подкрепление.

Известно, что спустя несколько дней Мальцев погиб при выполнении очередного задания. Сержант попал под минометный обстрел и получил смертельное ранение.

За совершенный подвиг Александра Мальцева представят к званию Героя России.