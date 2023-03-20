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НовостиОбщество20 марта 2023 13:35

На капремонт домов в Петербурге потратят 25 млрд рублей в 2023 году

Работы начались на 3 месяца раньше, чем планировалось
Анастасия НУРАДИЛОВА
На капремонт домов в Петербурге потратят 25 млрд рублей в 2023 году

На капремонт домов в Петербурге потратят 25 млрд рублей в 2023 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Расходы на капитальный ремонт домов в 2023 году увеличены в Петербурге. На эти цели планируется потратить 25 миллиардов рублей. Об изменениях в финансировании 19 марта сообщил глава города Александр Беглов.

- За счет увеличения субсидии из городского бюджета доведем общую сумму расходов на капитальный ремонт домов примерно до 25 миллиардов, - написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Капитальный ремонт в домах начался на три месяца раньше запланированного срока. Такое решение было принято из-за большого объема работ. Сейчас ремонтируются более 700 объектов. В десяти домах работы уже завершены.

- Будет продолжать работу по повышению качества среды проживания петербуржцев, - добавил Александр Беглов.