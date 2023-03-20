Экспозиции представлены на четырех этажах. Фото: музей "Особняк-небылица"

Сказочный музей «Особняк-небылица» откроется в Петербурге 23 марта. Он расположен на улице Некрасова. В четырехэтажном здании представлены экспозиции про героев сказок и о разных временах, культурах и народах. Площадь музея составляет 800 квадратных метров.

- Музей ориентирован на семейную аудиторию, женщин с детьми, тинейджеров и студентов, любителей фэнтези и сказок, - рассказали в пресс-службе музея.

Над музеем трудились более 100 художников и разных специалистов. По словам сотрудников, в новом интерактивном общественном пространстве посетители смогут развить воображение и окунуться в историю через сказочных литературных героев.

Открытие музея состоится 23 марта в 16:00 по адресу улица Некрасова, дом 14, литера Ж.