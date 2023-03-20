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НовостиОбщество20 марта 2023 16:17

Почти 3 млрд рублей потратят на ремонт дорог в южных районах Петербурга в 2023 году

С подрядчиком заключили государственный контракт
Анастасия НУРАДИЛОВА
На дорогах появится новый асфальт

На дорогах появится новый асфальт

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На ремонт дорог в южных районах Петербурга потратят 2,9 миллиарда рублей в 2023 году. О заключении государственного контракта с подрядчиком 20 марта сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- Госконтракт заключен с АО «ПО «Возрождение». Подрядчик отремонтирует дороги в Пушкинском, Колпинском, Центральном, Фрунзенском, Невском, Московском, Петродворцовом, Красносельском, Кировском, Василеостровском и Адмиралтейском районах, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На дорогах появится новый асфальт. Специалисты заменят бордюрные камни и отремонтируют тротуары. После ремонта подрядчик должен будет восстановить благоустройство территорий.