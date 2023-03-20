Петербуржца госпитализировали в больницу с проткнутым животом после ссоры с тещей

Мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские задержали пенсионерку, изрезавшую ножом собственного зятя. В ночь на 20 марта мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. Теща несколько раз проткнула его живот, спину и таз.

- В полицию обратилась жена пострадавшего. Наряд полиции приехал на место и увидел 45-летнего петербуржца с проткнутым животом, - пишет «Мойка 78».

70-летнюю пенсионерку задержали по горячим следам и отвезли в отдел полиции. Как стало известно, они с зятем вместе выпивали, и между ними возникла ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и напала на родственника.

Возбуждено уголовное дело. Скоро суд выберет меру пресечения для подозреваемой.