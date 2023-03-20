44 исторических здания отреставрируют в Петербурге в 2023 году

Мастера приведут в порядок дома, охраняемые государством Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжится реставрация исторических зданий. В 2022 году начался ремонт первых 35 многоквартирных домов, которые признаны объектами культурного наследия. В текущем году планируется привести в порядок фасады еще 44 зданий. Об этом в еженедельном радиообращении рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- В городской программе 255 жилых домов со сложными фасадами, насыщенным декором. Многие элементы художественного оформления были утрачены, когда предыдущие ремонты проводили случайные подрядчики, - рассказал глава города.

Мастера вернут городским зданиям исторический облик. Специалисты отреставрируют башни, шпили, лепнину и другие архитектурные элементы.

А для того, чтобы сильный шум и вибрации не влияли на исторические здания, в 2023 году отремонтируют трамвайные пути. На замену 20 километров рельсов направят 4 миллиарда рублей.