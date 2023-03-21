Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с праздником Навруз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

21 марта 2023 года отмечается праздник прихода весны, а также Нового года по астрономическому солнечному календарю восточных народов - Навруз. С этим праздником жителей Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов, отметив, что Северная столица - многонациональный город, который всегда уважал вековые традиции и ценности предков.

- Навруз – древний праздник, объединяющий людей разных национальностей. Он напоминает о том, что мы живем на одной планете и должны уважать друг друга, укреплять мир и гармонию в обществе. Этот день символизирует наступление весны, возрождение природы и духовное обновление, - подчеркнул губернатор.

В честь праздника в Петербурге пройдут различные мероприятия в Доме национальностей, в домах молодежи и спортивных центрах, где состоятся концерты, выставки, а также гости смогут попробовать национальные блюда.