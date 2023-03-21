Мигрант изнасиловал 10-летнюю девочку в Петербурге

Мигранта-педофила схватили в Пулково Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Причем схватили мужчину уже в аэропорту Пулково, когда тот пытался улететь на родину. Об этом 21 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 20 марта в полицию обратилась 43-летняя жительница Петербурга. Она заявила, что ее 37-летний сожитель надругался над ее дочерью, - рассказал источник.

Женщина пояснила, что узнала о том, что ее неработающий сожитель с августа 2022 года по настоящее время, находясь в ее квартире на проспекте Культуры совершал развратные действия в отношении ее дочери.

Сам же подозреваемый, узнав, что женщина пошла в полицию, сразу же направился в аэропорт. Но спустя полчаса после того, как заявление поступило в отделение, мужчину задержали в аэропорту Пулково. Сейчас он находится под стражей.

Дело передано в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.