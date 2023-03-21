Голодного волка заметили на севере Петербурга

Волка заметили на севере Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге заметили волка. Лесной житель вышел к жилым домам на севере города в Парголово. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях 20 марта 2023 года. Причем некоторым удалось снять волка на видео как днем, так и в ночное время.

- В Парголово встретили волка. А местные жители говорят, что он часто тут бывает, - пишут люди в социальных сетях.

Серый по всей видимости голодный, раз вышел из леса к людям. Отмечается, что он бегал недалеко от улицы Первого Мая, совсем близко от жилых домов. Но пока что сообщений о похищенных домашних животных или нападениях не было. Скорее всего лесной гость сам побаивается находится рядом с людьми.

Тем не менее, местным жителям советуют быть внимательными и аккуратными, ведь волк явно пришел не просто посмотреть на город, а в поисках пищи.