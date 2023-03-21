Мужчина погиб в страшном пожаре в доме на улице Костюшко в Петербурге

Мужчина погиб в пожаре в доме на улице Костюшко в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники МЧС потушили мощный пожар на улице Костюшко в Московском районе Санкт-Петербурга. Однако оказалось, что в квартире погиб мужчина. Возгорание произошло в половине одиннадцатого часа утра 21 марта 2023 года в доме 10 по улице Костюшко. С огнем боролись четыре пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе спасателей.

- На 3-м этаже 12-этажного жилого дома в однокомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров. Из-за сильного огня с вышележащих этажей эвакуированы 40 человек, - рассказали в МЧС.

Спустя час спасателям удалось ликвидировать возгорание. Из горящей квартиры спасли женщину. Ее госпитализировали в больницу. Также в результате пожара погиб мужчина.

На данный момент спасатели продолжают работать на месте пожара. Причина возникновения возгорания все еще не установлена.