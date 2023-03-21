Виновника ДТП с пожаром и двумя погибшими задержали в Колпино

На водителя фуры возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали виновника ДТП, после которого заживо сгорели двое мужчин. Страшная авария произошла 20 марта около десяти часов утра. Фура Scania столкнулась с автомобилем «УАЗ» на перекрестке Рубежного шоссе и Понтогонного проезда в Колпино.

- Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «УАЗом». Во второй машине находились два человека, они погибли на месте, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В день аварии полицейские возбудили уголовное дело. Позже был задержан водитель большегруза, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.