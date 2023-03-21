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НовостиЗвезды21 марта 2023 12:08

Пользователи Сети смогут виртуально посетить Спас на Крови, Михайловский театр, Капеллу и Елагин дворец

Виртуальные экскурсии перенесли большое обновление
Григорий АРИМАНОВ
Виртуальные экскурсии запустили в Спасе на Крови, Михайловском театре и Елагином дворце.

Виртуальные экскурсии запустили в Спасе на Крови, Михайловском театре и Елагином дворце.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Михайловский театр, Спас на Крови, Капеллу и Елагин дворец теперь можно будет посетить виртуально. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Недавно в городе масштабно обновили сервис «Виртуальные экскурсии». На нем появились новые маршруты, которые открывают целый ряд достопримечательностей Культурной столицы. Теперь помимо Исаакиевского собора и собора Святых первоверховных апостолов Петра и Павла можно будет посетить и другие культовые достопримечательности Северной столицы.

- Здорово, что новые возможности представлены в год, когда Санкт Петербург отмечает 320-летие, а также носит почетный статус Культурной столицы СНГ. Мы готовим насыщенную программу и, конечно, ждем туристов. Уверен, виртуальные экскурсии не оставят никого равнодушным и вдохновят на реальное путешествие в Петербург, – заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Добавим, что «Виртуальные экскурсии» - это всероссийский партнерский проект петербургского комитета по культуре и соцсети ВКонтакте, начатый в 2020 году.