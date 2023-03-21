Прокуратура расторгла брак женщины, вышедшую замуж для получения комнаты в доме на Обводном канале

В Петербурге прокуратура расторгла хитрый брак по расчету. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина вышла замуж за мужчину, чтобы отобрать его комнату в доме на Обводном канале. Однако прокуратура, узнав про это, признала данный брак недействительным и расторгла его через суд. О деталях брачной истории рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснила прокуратура, в сентябре 2019 года хитрая петербурженка вышла замуж за мужчину - но без цели создания семьи, а ради приватизации его жилплощади.

Супруга объяснила свои действия так - ей выйти замуж посоветовала подруга. Сказала, мол, это простой способ приватизации. Но законодательство не позволило совершить данный юридический маневр - женщина ранее уже пользовалась данным правом.

- Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Московский районный суд требования прокуратуры удовлетворил, - рассказали концовку истории в пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.