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НовостиОбщество21 марта 2023 16:58

20 незаконных свалок ликвидируют в Невском районе Петербурга в 2023 году

Работы ведутся увеличенными темпами
Григорий АРИМАНОВ
20 свалок обещают убрать в Невском районе Петербурга в 2023 году.

20 свалок обещают убрать в Невском районе Петербурга в 2023 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга за 2023 год ликвидируют порядка 20 незаконных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По словам глава районной администрации Алексея Гульчука, они в четыре раза ускорили темпы уничтожения незаконных свалок. К примеру, подчеркнул чиновник, если до 2022 года в год убиралось не более пяти свалок, то теперь их убирают до 20 штук.

Правительство Северной столицы напоминает, что организация незаконных свалок - это не только административное правонарушение, но в некоторых случаях даже уголовное преступление.

- Еще в 2021 году мы поставили задачу усилить борьбу с несанкционированными свалками и жестко наказывать нарушителей. Ежегодно количество несанкционированных свалок должно уменьшаться в два и более раза. Город последовательно ведет эту работу, - прокомментировал новости губернатор Александр Беглов.