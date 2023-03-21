Учитель физкультуры жестоко избил 11-летнего мальчика на уроке в гимназии Петербурга

СК расследует происшествие Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Учитель физкультуры гимназии Красногвардейского района избил ученика на уроке. После этого инцидента мама 11-летнего мальчика обратилась в Следственный комитет, чтобы разобраться в ситуации. Ведомство организовало проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- В комитет 16 марта обратилась мама ученика 4 класса. Она рассказала о противоправных действиях со стороны учителя физкультуры, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После такого урока мальчик получил серьезные травмы. Врачи диагностировали сотрясение, ушибы, растяжение связок шейного отдела позвоночника. Почему учитель швырнул 11-летнего ребенка об пол – пока не сообщается. Что стало причиной такого поведения, предстоит выяснить специалистам.