Петербуржцы не смогли передать показания счетчиков из-за очередного сбоя в приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за технических неполадок в личном кабинете и мобильном приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК» 20 и 21 марта петербуржцы не могли передать показания счетчиков. У пользователей возникли проблемы и с платформой «ПСК Бизнес». Об устранении сбоев в работе сервиса сообщили в пресс-службе «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».

– Сейчас приложения и личные кабинеты доступны для использования. Иногда все же появляются проблемы и трудности с доступом. Если при использовании Личного кабинета или мобильного приложения «ЕИРЦ СПб/ПСК» возникают неполадки, нужно повторить попытку немного позже. Приносим свои извинения за временные неудобства, – добавили в сообщении.

В организации также отметили, что передать показания и оплатить счет можно также на официальном сайте eirc.spb.ru, через платежные терминалы «ЕИРЦ СПб», в любом из офисов банка или в приложении банка.

Для передачи показаний у организации работает чат-бот @spb_eirc_bot в Telegram и горячая линия по телефону (812) 679-22-22.