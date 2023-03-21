Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 19:02

Русский музей запустил собственную нейросеть к своему 125-летию

Искусственный интеллект создает портреты современных людей на исторический лад
Анастасия НУРАДИЛОВА
Искусственный интеллект создает портреты современных людей на исторический лад. Фото: vk.com/rusmuseum

Искусственный интеллект создает портреты современных людей на исторический лад. Фото: vk.com/rusmuseum

Русский музей запустил собственную нейросеть в честь 125-летия со дня его открытия. Приложение способно создать портрет любого желающего в новой творческой трактовке. Для этого сервис изучил известные полотна знаменитых художников из собрания музея.

- С помощью новейших современных технологий мы можем показать подписчикам шедевры из нашего собрания и увидеть как нейросетью трактуются известные художественные образы, - отметила ВРИО Генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

Для того, чтобы получить свой портрет от нейросети, нужно обратиться в личные сообщения официального сообщества Русского музея во «ВКонтакте».

При создании портретов, нейросеть будет опираться на картины Казимира Малевича, Валентина Серова, Карла Брюллова и других известных живописцев.