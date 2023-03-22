ФАС разрешила российской чайной компании выкупить фабрику Lipton в Петербурге

ФАС одобрила ходатайство Объединенной чайной компании о приобретении активов Ekaterra Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральная антимонопольная служба России разрешила "Объединенной чайной компании" приобрести активы Ekaterra. Речь идет, в том числе, о фабрике чая Lipton в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

- ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФАС после проверки, это сделка не должна привести к ограничению конкуренции на рынке чая. Приобретение компанией активов Ekaterra не сделает ее монополистом. Отметим, что "Объединенная чайная компания" производит чаи "Зеленый стандарт", Berryford.

Напомним, что компания Ekaterra ранее объявила о прекращении производства в России чаев под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Компания уже должна была прекратить их продажу в стране.