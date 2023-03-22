Более 2 миллионов кубометров снега приняли пункты Петербурга с начала зимы

Снегоприемные и снегоплавильные пункты Санкт-Петербурга приняли более 2 миллионов кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Весна уже пришла в Санкт-Петербург и зимний сезон подходит к концу. Так как еще не весь снег в городе растаял, службы продолжают его уборку и отправку на снегоплавильные и снегоприемные пункты. Так, с начала зимнего сезона на пункты уже поступило более 2 миллионов кубометров снега. Об этом 22 марта 2023 года сообщили в "Водоканале".

- Рекордсменами этого сезона по приему снега являются ССП на Мебельной улице, который принял около 224 тысяч кубов, на Кушелевской дороге - 208 тысяч кубов снега, а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице, принявший около 217 тысяч кубометров снежных масс, - рассказали в "Водоканале".

Напомним, что первый снег на пункты Петербурга поступил 16 ноября. А планку в миллион кубометров снега город преодолел лишь 7 января.