Количество тяжких преступлений сократилось в Петербурге на 15% за год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за год на 15 процентов сократилось количество тяжких преступлений. Об этом 22 марта 2023 года на заседании в ЗакСе рассказал начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Юрий Плугин.

- В целом, общий уровень преступности практически не изменился. Вместе с тем, удалось добиться сокращения числа тяжких и особо тяжких преступлений – на 15 процентов. Меньше совершено таких преступлений, как разбои, грабежи, кражи, в том числе квартирные и автомобилей, хулиганства, - отметил глава полиции.

Также, если сравнивать с 2019 годом, в Петербурге в три раза стало меньше квартирных краж, а угонов и вовсе в девять раз.

Отмечается, что эффективность работы полиции значительно повысилась. Так, сейчас раскрываемость по убийствам и разбойным нападениям находится на уровне в 98 процентов.