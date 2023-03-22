«Желтый» уровень опасности из-за шквального ветра объявили в Петербурге 23 марта

В Петербурге 23 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный объявил повышенный уровень погодной опасности - "желтый". Отмечается, что 23 марта 2023 года в городе ожидается шквальный ветер, поэтому жителям Северной столицы надо будет быть осторожными, особенно в прибрежных районах, где стихия будет бушевать сильнее всего.

- По информации Росгидрометцентра, с 6 часов утра 23 марта до полуночи 24 марта в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В прибрежных районах ожидаются порывы юго-западного и западного ветра 15-18 метров в секунду, - говорится в объявлении.

Особую осторожность просят проявлять водителей и пешеходов. Напомним, что находиться рядом с сухими деревьями или плохо закрепленными конструкциями в такую непогоду опасно.

Но есть и хорошие новости. Также 23 марта будет очень теплым днем. Температура поднимется до плюс 10 градусов.