За выгул собак без намордника и поводка в Петербурге собираются ввести штраф

ЗакС предложил штрафовать хозяев за выгул опасных пород собак без намордника и поводка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются штрафовать хозяев собак, которые выгуливают своих питомцев без намордников и поводков. 22 марта 2023 года Законодательное собрание одобрило в первом чтении проект федеральной законодательной инициативы об административной ответственности за выгул собак потенциально опасных пород без специальной амуниции.

- Так, для обычных граждан предлагается за нарушение выносить предупреждение или штраф от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, - рассказали в парламенте.

Исключением станет, если агрессивная собака находится на свободном выгуле на огороженной частной территории.

Отметим, что в документе идет речь о потенциально опасных породах, перечень которых был установлен правительство РФ. В него вошли 12 пород и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский, бэндог, волкособ, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.