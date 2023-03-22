Следственный комитет опечатал бары на Думской улице Петербурга

На Думской улице опечатали бары Фото: Олег ЗОЛОТО

Самую скандально известную Думскую улицу Санкт-Петербурга опечатали. Вернее, на улице опечатали несколько баров. 19 марта 2023 года горожане опубликовали в социальной сети несколько фотографий объявлений, развешанных возле питейных заведений. По предварительным данным, бары закрыли из-за расследования уголовного дела.

- Указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу, - говорится в объявлении.

Также в бумаге указано, что опечатал помещения Следственный комитет. Что именно за уголовное дело расследуется на Думской улице, в объявлении не уточняется.

Напомним, что за Думской улицей уже не первое десятилетие ходит не самая хорошая слава. В местных заведениях часто происходят драки, продают не всегда легальный алкоголь, а также шарики с запрещенным газом.