Более 10 человек заболели корью с начала года в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самая заразная болезнь в мире возвращается в Петербург. За последнее время в городе выявлено более 10 случаев заболевания корью. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- 1 апреля в городе стартует подчищающая иммунизация. Иными словами, массовая прививочная кампания, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты рекомендуют обязательно сделать прививку от кори. В первую очередь получить иммунитет от болезни нужно тем, кто точно знает, что никогда не прививался от кори или же не имеет никаких подтверждений о том, что прививка была сделана.

Кроме этого, можно также сдать кровь на антитела для того, чтобы убедиться, что организм сможет противостоять инфекции.