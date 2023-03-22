Морской терминал «Бронка» в Петербурге выкупила московская компания

Новые владельцы заплатят за порт 10,9 млрд рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Морской терминал «Бронка» в Петербурге передали новым владельцам из Москвы. Соответствующее распоряжение от 18 марта было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Терминал перешел в собственность общества с ограниченной ответственностью «НКК-Логистик». Стоимость объекта составила 10 миллиардов 900 миллионов рублей, - говорится в распоряжении.

Договор купли-продажи доли компании-оператора «Феникс» будет заключен в течение ближайшего месяца. Этим займется Росимущество. После полной оплаты и поступления всей суммы в казну государства объект передадут новому владельцу, который получит все 100% уставного капитала порта.