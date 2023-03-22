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НовостиОбщество22 марта 2023 14:15

Морской терминал «Бронка» в Петербурге выкупила московская компания

Новые владельцы заплатят за порт 10,9 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новые владельцы заплатят за порт 10,9 млрд рублей

Новые владельцы заплатят за порт 10,9 млрд рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Морской терминал «Бронка» в Петербурге передали новым владельцам из Москвы. Соответствующее распоряжение от 18 марта было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Терминал перешел в собственность общества с ограниченной ответственностью «НКК-Логистик». Стоимость объекта составила 10 миллиардов 900 миллионов рублей, - говорится в распоряжении.

Договор купли-продажи доли компании-оператора «Феникс» будет заключен в течение ближайшего месяца. Этим займется Росимущество. После полной оплаты и поступления всей суммы в казну государства объект передадут новому владельцу, который получит все 100% уставного капитала порта.