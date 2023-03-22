Доноры Петербурга сдали 65 тысяч литров крови в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доноры в Петербурге стали активнее сдавать кровь. В 2022 году получено 65 тысяч литров крови. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга.

- Креативные пространства все чаще привлекают новых доноров. В Невском районе кровь сдавали в Хоккейном городе «СКА», а в Красногвардейском районе - в библиотеках, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь в Красногвардейском районе планируют создать единый календарь донорских акций. В него войдут акции проекта «Культурное донорство», кроводачи в школах и поликлиниках. Петербуржцы смогут заранее регистрироваться на эти события.