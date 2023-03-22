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НовостиПроисшествия22 марта 2023 18:08

83-летняя петербурженка перевела мошенникам 2 млн рублей

Пенсионерке позвонила лжесотрудница банка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские ищут злоумышленника

Полицейские ищут злоумышленника

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка стала жертвой мошенников. 83-летняя женщина поверила обманщикам и перевала на их счет около двух миллионов рублей. Ситуация банальная: неизвестная женщина на другом конце провода представилась сотрудницей банка и сообщила, что с карты петербурженки пытаются снять деньги.

- Женщина обратилась в полицию 21 марта. Она объяснила, что переводила деньги через банкомат на продиктованный мошенниками счет, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полиция ищет злоумышленников. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.