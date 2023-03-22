Евгений Пономарев назначен председателем комитета по физкультуре и спорту Ленобласти (слева на фото). Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Евгений Пономарев займет пост председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. Об этом 22 марта в своем телеграмм-канале рассказал глава региона Александр Дрозденко.

- Евгений Николаевич - один из самых опытных сотрудников комитета, в должности зампредседателя курировал строительство спортивных объектов. «Свой» - среди спортивных функционеров, - написал губернатор Ленобласти.

Александр Дрозденко отметил, что при принятии этого решения руководствовался положительными качествами Евгения Пономарева. Глава охарактеризовал нового председателя комитета как порядочного человека. Это подтверждается служебными проверками и отзывами коллег.