Три машины обгорели на Пулковской улице в Петербурге

Два автомобиля "Лада" сгорели в Московском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вновь произошел массовый пожар с автомобилями. В ночь на 23 марта 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Московском районе. Горели две машины, еще одна плавилась от огня. На место выехала спасательная бригада. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной столице.

- В 2:53 часа ночи поступило сообщение о пожаре возле дома 11 по Пулковской улице. В двух автомобилях "Лада" сгорели сгораемые части, а также частично пострадал автомобиль "Шкода", - рассказали спасатели.

С пламенем прибыли бороться две пожарные машины и десять человек личного состава МЧС города. Они смогли справится с огнем только спустя час.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, что накануне ночью сгорели пять автомобилей. Это произошло в Василеостровском районе.