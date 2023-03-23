Тепло и сильный ветер ждут Петербург 23 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург, это один из городов с самой неустойчивой погодой. Только вчера был мокрый снег, а сегодня, 23 марта 2023 года, температура резко поползла вверх. Днем в городе ожидается очень теплая, но при этом ветреная и слегка дождливая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует периферия циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди, - рассказал специалист.

Так, днем в Петербурге температура воздуха поднимется до 8-10 градусов тепла, по Ленинградской области разброс от плюс 6 до плюс 11 градусов. При этом поднимется ветер юго-западного направления до 5-10 метров в секунду, а в прибрежных районах ожидается до 16-17 метров в секунду.

В пятницу снова пройдут небольшие дожди, а температура будет около 5-7 градусов тепла.