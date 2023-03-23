Петербуржца задержали в Пулково с марихуаной после отдыха в Таиланде / Фото: СЗТУ

В аэропорту Пулково задержали жителя Санкт-Петербурга, который вернулся из отдыха в Таиланде. В багаже у него нашли марихуану. Об этом 23 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Гражданин России прибыл из Таиланда в Санкт-Петербург рейсом через Дубай. В аэропорту Пулково пересек линию входа в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. На вопрос сотрудника таможни о наличии запрещенных веществ он ответил отрицательно, - рассказали в пресс-службе.

Однако багаж туриста отправили на рентген, где в дорожной сумке и заметили подозрительный предмет. Это оказался железный гриндер, в котором сотрудники таможни обнаружили остатки наркотиков - около 0,42 грамма марихуаны, а также трубку для курения.

Возбуждено уголовное дело.