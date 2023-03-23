Труп подростка и два вейпа нашли в частном доме в Ленобласти

Во Всеволожске нашли мертвым старшеклассника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Всеволожск Ленинградской области нашли труп подростка. Тело 17-летнего мальчика обнаружил его отец около шести часов утра 22 марта 2023 года в их частном доме на проспекте Толстого. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Обнаружив бездыханное тело сына, мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место врачи осмотрели труп ученика 11 класса одной из петербургских школ. На теле мальчика никаких следов насильственной смерти не было, - рассказал источник.

Родственники отметили, что у сына не было никаких хронических заболеваний. Семья полная, на учете не состоит.

Эксперт предположил, что парень умер от передозировки неустановленным веществом. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия два вейпа, а также пластиковую бутылку с дырками и два пакетика.