Уголовное дело возбудили на мужчину за изнасилование 11-летней девочки в Петербурге

В Санкт-Петербурге местный житель подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину, который насиловал 11-летнюю девочку. Об этом в ведомстве сообщили 23 марта 2023 года. Известно, что преступление происходило еще в 2021 году в поселке Парголово Выборгского района.

- По версии следствия, подозреваемый в квартире одного из домов, расположенном поселке Парголово, в 2021 году неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении школьницы 2010 года рождения, - рассказали в комитете.

Известно, что девочка - это дочь женщины, с которой сожительствовал подозреваемый.

На данный момент 37-летний мужчина задержан. Вскоре будет принято решение об избрании ему меры пресечения. Обвинение просит отправить его в СИЗО на время следствия.