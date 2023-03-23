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НовостиОбщество23 марта 2023 10:32

Замена теплосетей на Торфяной дороге Петербурга завершится раньше срока

Специалисты закончат работу до начала нового отопительного сезона
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Замена теплосетей на Торфяной дороге будет завершена раньше срока

Замена теплосетей на Торфяной дороге будет завершена раньше срока

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге специалисты ГУП "ТЭК" работают с опережением графика. В Приморском районе идет реконструкция изношенных теплосетей на Торфяной дороге - 422 метра трубопроводов. Уже сейчас заменено боле 214 метров. Ожидается, что все работы будут завершены значительно раньше запланированного срока. Об этом 23 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Комплексная реконструкция трубопроводов повышает надежность всей системы теплоснабжения города. Применение современных технологий позволяет выполнять работы по замене сетей круглый год, что значительно ускоряет реализацию таких проектов, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Новый трубопровод будет обеспечивать надежным теплом 74 здания, из которых 54 это жилые дома.

Отметим, что по плану работы должны были быть сданы в конце 2023 года. Но благодаря быстрой работе специалистов все будет закончено до начала отопительного сезона.