Замена теплосетей на Торфяной дороге Петербурга завершится раньше срока

Замена теплосетей на Торфяной дороге будет завершена раньше срока Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге специалисты ГУП "ТЭК" работают с опережением графика. В Приморском районе идет реконструкция изношенных теплосетей на Торфяной дороге - 422 метра трубопроводов. Уже сейчас заменено боле 214 метров. Ожидается, что все работы будут завершены значительно раньше запланированного срока. Об этом 23 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Комплексная реконструкция трубопроводов повышает надежность всей системы теплоснабжения города. Применение современных технологий позволяет выполнять работы по замене сетей круглый год, что значительно ускоряет реализацию таких проектов, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Новый трубопровод будет обеспечивать надежным теплом 74 здания, из которых 54 это жилые дома.

Отметим, что по плану работы должны были быть сданы в конце 2023 года. Но благодаря быстрой работе специалистов все будет закончено до начала отопительного сезона.